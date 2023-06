MotoGP Olanda: pole di Bezzecchi davanti a Bagnaia e Marini, è tripletta italiana

ASSEN - E' Marco Bezzecchi a prendersi la pole position nel Gran Premio d'Olanda, valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Il pilota del team VR46 partirà davanti a tutti nella Sprint delle ore 15 e nella gara di domenica, in prima fila con le altre due Ducati di Pecco Bagnaia e Luca Marini. Dietro al trio tutto italiano, la seconda fila sul circuito di Assen sarà aperta dalla Yamaha Fabio Quartararo, che precede la KTM di Brad Binder e l'Aprilia di Aleix Espargaro, con il suo compagno di squadra Maverick Vinales in settima piazza. Solamente decimo Jorge Martin, vincitore dell'ultima gara in Germania. Marc Marquez partirà diciassettesimo dopo aver tamponato nel Q1 Enea Bastianini, che scatterà appena dietro.