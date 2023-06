MotoGP: a Bezzecchi la Sprint di Assen, battuto Bagnaia

ASSEN - E' Marco Bezzecchi a conquistare la Sprint Race al Gran Premio d'Olanda, valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Il pilota del team VR46, sul circuito di Assen, ha la meglio sulla Ducati di Pecco Bagnaia nella mini-gara del sabato. Terza posizione per la Yamaha di Fabio Quartararo, che sfrutta la penalità ricevuta da Brad Binder per track limits e sale sul podio. Quarto Aleix Espargaro davanti al sudafricano della KTM, mentre Jorge Martin rimonta dalla decima alla sesta posizione e chiude davanti all'Aprilia di Maverick Vinales.