MotoGP, Bezzecchi vince la Sprint di Assen: "Oggi mi sentivo una favola"

ASSEN - Un fine settimana da urlo, finora, quello di Marco Bezzecchi al Gran Premio d'Olanda di MotoGP. Il pilota del team VR46, dopo aver primeggiato in tutte le sessioni di prove e aver ottenuto la pole position in qualifica , il riminese si prende anche il successo nella Sprint sul circuito di Assen davanti all'altra Ducati di Pecco Bagnaia . "Oggi mi sono sentito una favola sulla moto - le sue parole subito dopo la vittoria -. Ero partito bene prima di eprdere due posizioni, ma il mio passo era abbastanza buono per recuperare. Mi sono divertito, grazie a tutti".

I complimenti di Bagnaia

Bagnaia, secondo al traguardo, non si risparmia nell'elogiare il connazionale e compagno nell'Academy di Valentino Rossi: "Oggi sembrava impossibile, ho cercato di stare vicino a Bezzecchi ma lui ne aveva di più. Sono comunque contento della mia giornata, ". Ai microfoni di Sky Sport, il campione in carica aggiunge: "Ho provato a riportarmi sotto, ma non avevo la confidenza necessaria. Bezzecchi qua sta facendo come Martin al Sachsenring, io più di così non riuscivo a fare".