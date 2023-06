ASSEN - Tutto pronto per il via alla gara del Gran Premio d'Olanda valida per l'ottavo appuntamento della stagione di MotoGP. Marco Bezzecchi scatterà dalla prima casella in griglia di partenza, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche del sabato. Il via alla gara è in programma domenica 25 giugno alle ore 14:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 208), oppure in differita in chiaro su TV8 dalle 17:00. La visione in streaming è invece disponibile su Sky Go e NOW.