MotoGP. Prima Quartararo e Zarco, poi Bastianini: serie di cadute ad Assen

ASSEN - Un inizio pieno di cadute nella gara del Gran Premio d'Olanda, valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Nella prima parte della gara sul circuito di Assen, diversi piloti sono finiti a terra, costretti poi ad abbandonare la gara. Johann Zarco e Fabio Quartararo sono venuti a contatto uscendo di pista e cadendo nella ghiaia. Da capire le condizioni di Quartararo, dolorante dopo l'episodio. Poco prima era caduto anche Jack Miller, mentre un attimo dopo è il turno di Maverick Vinales. Al settimo giro scivolone anche per la Ducati Enea Bastianini, con la moto che emanava piccole fiamme in seguito alla caduta.