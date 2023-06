MotoGP, Ducati da urlo ad Assen: Bagnaia trionfa davanti a Bezzecchi

ASSEN - E' Pecco Bagnaia a trionfare nel Gran Premio d'Olanda , valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2023 di MotoGP . Dopo aver duellato nella prima parte di gara, il campione del mondo della Ducati va in fuga e trionfa sul circuito di Assen. Dopo un weekend dominato, tra pole position e successo nella Sprint, Marco Bezzecchi si deve accontentare del secondo posto davanti a Brad Binder , che per violazione di track limits deve cedere il podio ad Aleix Espargaro . Quinta posizione per Jorge Martin , che si avvicina soltanto ai due davanti. Giornata piena di cadute: tra gli altri, fuori anche Enea Bastianini e Fabio Quartararo .

La cronaca della gara

Binder parte bene guadagnando il comando della gara dopo i primi metri. Dopo appena tre giri, però, Bagnaia scavalca il pilota KTM e si porta in testa. Sono in tre ad andare in fuga, con Bezzecchi a inseguire da vicino il duo di testa, mentre dietro continuano le cadute. Binder fatica a stare dietro a Pecco, che va in fuga con Bezzecchi che lo aggancia e passa in seconda posizione. Il riminese del team VR46 si lancia all'inseguimento del connazionale, che rimane però lontano e firma la quarta vittoria stagionale alla domenica.

L'ordine di arrivo della gara

Bagnaia Bezzecchi Aleix Espargaro Binder Martin Alex Marquez Marini Nakagami Morbidelli Fernandez Savadori Fernandez Bradl Folger

OUT

Di Giannantonio

Quartararo

Zarco

Bastianini

Lecuona

Oliveira

Miller

Vinales