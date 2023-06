Zarco aiuta Quartararo dopo l'incidente nel GP Olanda: bel gesto ad Assen

ASSEN - Una giornata piena di cadute al Gran Premio d'Olanda, ottavo appuntamento stagionale della MotoGP. Tra i primi a finire a terra nella gara sul circuito di Assen sono stati Fabio Quartararo e Johann Zarco, caduti dopo appena tre giri. Il campione del mondo 2021 ha riportato dei problemi che andranno chiariti nei prossimi giorni con delle visite mediche, ma già dopo l'incidente si era mostrato dolorante. Da sottolineare, quindi, il bel gesto del connazionale Zarco, rialzatosi immediatamente per dirigersi verso Quartararo e aiutarlo a mettersi in piedi per tornare ai box.