MotoGP, Quartararo costretto all'operazione: frattura dell'alluce

ROMA - E' tempo di pausa per la MotoGP che, dopo la gara di Assen, avrà sei settimana di vacanza per resettare e riorganizzare le idee. Le Ducati arrivano alla sosta nelle migliori condizioni possibili, mentre le case motociclistiche giapponesi sono costrette a leccarsi le ferite. Fabio Quartararo e la Yamaha in Olanda hanno dato buone indicazione, ma poi il transalpino è rimasto vittima di una brutta caduta insieme a Johann Zarco e adesso sarà costretto a subire un intervento chirurgico.