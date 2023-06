MotoGP, Dall’Igna: “Aiuti Honda? Il migliore deve sempre prevalere”

ROMA - Mentre i piloti della MotoGP si godono qualche settimana di meritato riposo, la Dorna sta pensando di fare qualcosa per aiutare i team che hanno dimostrato maggiori difficoltà in questa prima parte di stagione. Si parla in particolar modo della Honda e della Yamaha che, nonostante possano contare su dei campioni del mondo, non riescono a trovare una svolta durante le gare. Le valutazioni della Dorna , però, hanno fatto storcere il naso a tutte le altre squadre che, in questo momento, stanno vivendo un momento molto positivo, soprattutto la Ducati, con tutte le sue otto moto che hanno dimostrato di poter lottare per la vittoria.

Dall'Igna: "Giusto aiutare, ma in modo equo"

“E’ giusto che il campionato sia il più equilibrato possibile, bisogna trovare un compromesso per far sì che tutti possano lottare per le posizioni importanti, ma il migliore deve sempre prevalere, perché questo è uno sport e funziona così. È giusto aiutare le squadre in difficoltà, ma in modo equo non credo che il campionato abbia dei problemi perché è meraviglioso e spettacolare con grandi gara”. Così il Direttore Generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, ha commentato i possibili aiuti verso le case giapponesi durante un’intervista rilasciata ad AS.