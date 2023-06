Ducati, Martin: "Possibile vincere con Pramac, ma il team ufficiale..."

ROMA - Tra le grandi rivelazioni di questa stagione di MotoGP c'è sicuramente Jorge Martin che, dopo alcune annate caratterizzate da troppe cadute, è riuscito finalmente a trovare la svolta in sella alla sua Ducati Pramac . Il potenziale è sempre stato molto alto, ma adesso lo spagnolo si trova in piena lotta per il titolo Mondiale con il campione in carica Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi . A suon di prestazioni, dunque, Martin potrebbe arrivare a reclamare un team ufficiale, che lo scorso anno gli fu sfilato da sotto il naso da Enea Bastianini .

Martin e le idee sul futuro

"Voglio far parte di in un team ufficiale nel 2025. In Pramac mi trovo bene con una moto che mi piace, quindi la mia priorità è la Ducati. Come pilota vado sempre alla ricerca della migliore opzione sportiva, non penso tanto all’aspetto economico, e credo di avere alla Pramac un buon pacchetto che mi permette di fare molto bene. Vincere il titolo con Pramac è possibile ma il team ufficiale avrà sempre qualcosa in più". Così il pilota spagnolo Jorge Martin durante un'intervista rilasciata ad AS.