MotoGP, operazione al braccio per Di Giannantonio: “Tutto bene”

ROMA – Siamo nel pieno della sosta estiva della MotoGP e quasi tutti i piloti stanno ricaricando le batterie in vista del ritorno in pista, fissato per il weekend del 6 agosto, quando andrà in scena il Gran Premio di Gran Bretagna 2023. Di solito questa lunga pausa viene utilizzata anche per recuperare dai vari infortuni che i centauri hanno accumulato nel corso della prima parte di stagione e così è stato per Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano, infatti, era alle prese con un fastidioso problema al braccio destro.