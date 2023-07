MotoGP, Bastianini predica calma: "Devo trovare la formula magica"

ROMA - Uno dei grandi assenti del Mondiale 2023 di MotoGP è sicuramente Enea Bastianini . Il pilota della Ducati ufficiale, dopo l'infortunio rimediato nella gara inaugurale di Portimao, ha intrapreso un lungo percorso di recupero fisico prima di tornare in pista. Adesso il riminese può approfittare di questa lunga sosta per tornare al 100%, ma c'è ancora qualcosa da perfezionare poiché rispetto al Team Gresini dello scorso anno, sembra avere qualche problema in più nel trovare la quadra con la sua Ducati .

Bastianini: "Manca feeling"

“Ho bisogno di trovare la formula magica per questa moto. Attualmente non ho un grande feeling perché il mio stile di guida non si sposa perfettamente con questa Ducati. Ho bisogno di un po' di tempo per capire quando potrò adattarmi alla moto. Uno dei problemi è la frenata, che solitamente è tra i miei punti di forza. Posso solo pensare a lavorare per migliorare in vista del futuro". Così il pilota della Ducati, Enea Bastianini, ha raccontato il suo rapporto con la Ducati nel corso di una recente intervista.