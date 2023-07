MotoGP, Aprilia sogna Quartararo e Marquez dal 2025: l’apertura di Rivola

ROMA - "Puoi iniziare a sognare quando vedi che piloti come Marc Marquez e Fabio Quartararo sono in difficoltà con le loro moto". Massimo Rivola non nasconde un pizzico di entusiasmo nel parlare delle situazioni legate ai due campioni del mondo che però ora si ritrovano a dover lottare contro una Honda e una Yamaha in enorme difficoltà. Intervistato da Speedweek, l'amministratore delegato di Aprilia ha comunque dimostrato una grande dose di prudenza e senso della realtà, sottolineando subito: "Dobbiamo però tenere i piedi per terra e credere in quello che stiamo facendo. Se si continua a stravolgere tutto, ai piloti dai la sensazione che potrebbero essere sostituiti da un momento all'altro e senza preavviso. Ciò non ti porta da nessuna parte. Io credo nella stabilità, è quella che porta le prestazioni". Parole che quindi certificano, se ancora ce ne fosse bisogno, la fiducia nella coppia formata da Maverick Vinales ed Aleix Espargaro, entrambi confermati per il 2024, come da contratto.