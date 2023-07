MotoGP, il bilancio di Marini: “Orgoglioso dei progressi”

ROMA – Luca Marini è senza ombra di dubbio tra i grandi protagonisti della prima parte di questa stagione di MotoGP , nella quale è riuscito anche a conquistare il suo primo podio nella classe regina. Adesso per il pilota della Ducati del team Mooney VR46 è tempo di dire sì alla sua compagna Marta Vicenzi, che sposerà il prossimo 21 luglio. Un traguardo molto importante per Marini che, oltre alla vita professionale, coltiva anche la sfera privata e l’ambizione di costruire una famiglia.

Marini: "Bell'atmosfera nel box"

“Questa prima parte di stagione è stata positiva perché abbiamo battagliato per i primi cinque posti in ogni gara. Sono orgoglioso dei nostri progressi, perché continuiamo a concentrarci su alcuni dettagli e sul mio stile di guida che mi dà molta fiducia. Per quanto riguarda la Sprint race penso che sia qualcosa di nuovo, ma allo stesso tempo qualcosa di meraviglioso. Nel box c’è una bella atmosfera e la lotta contro Pramac Ducati per il titolo di “miglior team clienti” è in pieno svolgimento“. Queste le dichiarazioni del pilota del team Mooney VR46, Luca Marini, nel corso di una recente intervista.