MotoGP, le difficoltà di Morbidelli: "Complicato emulare Quartararo"

ROMA – Sono ore calde non solo per il calciomercato, ma anche per il mercato che ruota intorno ai piloti della MotoGP , che stanno approfittando della sosta per provare a definire il loro futuro. Tra coloro che ancora non hanno preso una decisione c'è Franco Morbidelli , che in sella alla sua Yamaha sta riscontrando notevoli difficoltà. Per il centauro italo-brasiliano pesa anche il costante confronto con il compagno di box Fabio Quartararo , il quale riesce sempre a stare davanti al campione del mondo di Moto2 del 2017.

Morbidelli: "Fabio massimizza i dettagli"

“In questo momento per me non è affatto semplici riuscire ad emulare Quartararo. Lui frena molto tardi in curva e riesce a mantenere una velocità molto alta e in questo modo recupera anche preziosi secondi. Quartararo massimizza ogni dettaglio della nostra moto, in ogni area ottiene il pieno potenziale dal pacchetto. Per quanto riguarda il mio futuro ne ho parlato con Valentino, mi dà sempre supporto“. Così il pilota della Yamaha, Franco Morbidelli, durante un'intervista concessa a 'Speedweek'.