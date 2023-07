MotoGP, Bezzecchi e il sogno Mondiale: "Abbiamo delle possibilità"

ROMA - Marco Bezzecchi sta crescendo a vista d'occhio e, dopo i miglioramenti compiuti nella scorsa stagione da rookie, ora è in grado di lottare per vincere le gare. Il pilota della Ducati Mooney VR46 , infatti, ha già portato a casa due vittorie a Termas de Rio Hondo e Le Mans e una nella sprint race di Assen, conquistando il terzo posto nella classifica iridata alle spalle del campione in carica Francesco Bagnaia e di Jorge Martin . Viste le premesse, dunque, Bezzecchi potrebbe davvero battagliare fino in fondo per il Mondiale 2023.

Bezzecchi: "Lotterò fino alla fine"

"Vincere il Mondiale? A questo punto della stagione è ancora troppo presto per pensarci, ma in MotoGP tutto è possibile. Credo che abbiamo le possibilità per farlo, c'è velocità, ci manca soltanto un po' di esperienza. Pecco è in MotoGP da molti anni, come altri piloti di alto livello come Marc Marquez, Fabio Quartararo, Aleix Espargaró e Maverick Viñales. Il mio obiettivo è lottare fino alla fine“. Queste le dichiarazioni del pilota del team Mooney VR46, Marco Bezzecchi, rilasciate durante un'intervista a 'Speedweek.com'.