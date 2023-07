MotoGP, Stoner: "Bezzecchi avvantaggiato se ci fosse meno elettronica"

ROMA - "Bezzecchi mi è piaciuto dalla prima volta che l'ho visto guidare". A parlare così del pilota della Ducati del VR46 Racing Team è l'ex campione del mondo Casey Stoner, il quale, direttamente dal 30° anniversario del Goodwood Festival of Speed, ai microfoni di Speedweek ha aggiunto: "Il suo stile di guida gli permette di gestire il grip in maniera unica: penso che avrebbe un vantaggio sui rivali se si cominciasse a correre senza il controllo di trazione". Parole importanti di elogio, quelle dell'ex pilota Ducati, nei confronti di un pilota come Marco Bezzecchi, in lotta per provare a vincere il titolo.