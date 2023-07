MotoGP, addio “classifica combinata”: ecco il nuovo regolamento delle qualifiche

ROMA - La MotoGP dice addio alla classifica combinata, ovvero a quella classifica che, prendendo in esame i tempi fatti segnare in due sessioni delle prove libere, andavano a determinare i dieci piloti che ottenevano accesso diretto al Q2, ovvero alla seconda parte di qualifiche, dove si decide la pole position. In sostanza, il venerdì vedrà in scena una Free Practice 1 da 45 minuti e la Practice da 60 minuti, con la seconda che sarà l'unica sessione valida in chiave Q2. Il sabato, poi, ecco la Free Practice 2 da 30 minuti.