Honda, slitta il rientro di Rins. Cecchinello: "Decidiamo dopo Silverstone"

ROMA - Il paddock della MotoGP paga ormai da inizio giugno l'assenza di un pilota come Alex Rins, unico pilota a interrompere il dominio Ducati (fatte salve le due Sprint vinte da Binder) vincendo la gara di Austin con la Honda. L'ex Suzuki si è infortunato gravemente durante la Sprint del Mugello, rimediando la frattura di tibia e perone. Infortunio che ha necessitato di ben due interventi, con Rins che è potuto tornare a casa a fine giugno. Ma la data per il rientro in pista rimane ancora in certa; l'unica sicurezza, enunciata da Lucio Cecchinello a Speedweek, è che "Alex Rins non gareggerà a Silverstone", dove tra l'altro debutterà il nuovo format delle qualifiche.