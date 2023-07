MotoGP, KTM snobba Marquez: "Ingaggiarlo non è la nostra strada"

ROMA – Marc Marquez in KTM? Difficile, anche per volontà del team. Parola di Stefan Pierer, che ai microfoni di "Speedweek" ha chiuso la porta alla possibilità di accogliere il pilota spagnolo otto volte campione del mondo nella casa austriaca. "Negli ultimi mesi ci è stato proposto diverse volte, ma la situazione è bloccata, in cui lui non è del tutto innocente - le parole del numero uno della Pierer Mobility AG, società che controlla la scuderia -. Il suo stile di guida ora non si adatta molto a queste moto trasformate dall'aerodinamica. Ecco perché cade così spesso".