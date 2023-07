MotoGP Yamaha, Crutchlow avrà una wildcard per il GP di Motegi

ROMA - Yamaha ha annunciato che Cal Crutchlow ha ottenuto una wildcard in vista del Gran Premio del Giappone , a Motegi , nel weekend tra il 29 settembre e il 1° ottobre. Il pilota britannico, che in quei giorni compirà 38 anni, gareggerà con la livrea speciale del YAMALUBE RS4GP Racing Team YZR-M1 . Per Crutchlow, si tratta della prima wildcard con Yamaha, nonostante abbia già disputato dieci Gran Premi negli ultimi due anni in cui ha ricoperto il ruolo da collaudatore: nel 2021, infatti, ha prima sostituito l'infortunato Morbidelli e poi Vinales, quando è stato cacciato dal team di Iwata; nel 2022, invece, ha preso il posto di Dovizioso nelle ultime sei gare, dopo che l'italiano si era ritirato in seguito al GP di San Marino.

Wildcard Crutchlow, il suo commento

Nel comunicato diffuso da Yamaha sono contenute anche le parole di Crutchlow: "Sono felice di avere l'opportunità di gareggiare a Motegi. Come tester Yamaha, faccio tutto il possibile per aiutare a sviluppare la M1; il Giappone sarà una buona opportunità per provare nuovi elementi in un assetto da gara. Non vedo l'ora di cominciare a lavorare con il team Yamalube, a partire dai test di agosto. Sono sicuro che ci divertiremo, lavoreremo duro per raccogliere quante più informazioni possibili per Yamaha".