MotoGP, Honda: Rins ancora KO, a Silverstone si rivede Lecuona

ROMA - La notizia era nell'aria da settimane, ma ora arriva anche l'ufficialità: Iker Lecuona è pronto a fare la sua terza apparizione stagionale in MotoGP per sostituire Alex Rins in vista del Gran Premio di Silverstone. Il pilota ex Suzuki, infatti, non ha ancora completato il recupero dopo l'infortunio rimediato al Mugello, che lo terrà lontano dalle piste ancora per qualche settimana. Lecuona aveva già sostituito i due piloti del team Repsol, ovvero Marc Marquez a Jerez e Joan Mir ad Assen, mentre si tratta della sua prima apparizione in LCR.