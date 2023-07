MotoGP, Rins sulla crisi di Marquez: "Notizia pessima anche per me"

ROMA - La stagione di MotoGP ha già emesso qualche parziale verdetto con la lotta per il titolo che sembra essere ormai ridotta a tre piloti: il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia , lo spagnolo Jorge Martin e il centauro del Team Mooney VR46 Marco Bezzecchi . Con un po' di sorpresa tra questi nomi non figura quello dell'otto volte iridato Marc Marquez che, dopo i numerosi infortuni, sembra non essere più lo stesso. Il problema dell'iberico, però, non può essere ricondotto soltanto a motivi fisici, poiché la Honda non ha la stessa velocità delle avversarie.

Rins: "Non so cosa sia successo"

Il pilota della Honda LCR, Alex Rins, nel corso di un'intervista rilasciata a Dazn Espana, ha avuto modo di commentare il momento di profonda crisi che sta attraversando il connazionale Marc Marquez con il team Honda ufficiale: “È una cosa difficile da spiegare e da accettare, per me ha un sapore pessimo perché Marc ha un grande talento. Non è facile neanche per me. Però se ci pensi bisogna cercare di ribaltare la situazione, vincere e costruire una moto vincente. Sinceramente credevo che Marquez avrebbe vinto al Sachsenring, ma non so cosa sia successo".