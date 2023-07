MotoGP, Bezzecchi: “Non è facile sfidare Bagnaia”

ROMA – Mentre la MotoGP è pronta a riprendere la propria marcia a Silverstone con il Gran Premio di Gran Bretagna 2023 che andrà in scena questo fine settimana, il duello per il titolo iridato si potrebbe accedere anche al di fuori della pista. Questo è quello che teme Marco Bezzecchi che, insieme ad Jorge Martin, proverà a battere il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia. Il pilota di Rimini e quello della Ducati sono molto amici, essendo cresciuti insieme nel ranch di Valentino Rossi, ma adesso che si trovano in lizza per il trofeo più ambito dovranno essere bravi a tenere i loro duelli soltanto dentro la pista.