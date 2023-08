MotoGP, a Silverstone torna Pol Espargaro dopo il lungo infortunio

ROMA - Pol Espargaro può finalmente tornare a sorridere: il pilota spagnolo del team GASGAS Tech3 torna in MotoGP in concomitanza con la fine della pausa estiva, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna . Espargaro era rimasto vittima di un gravissimo incidente nella seconda sessione di libere a Portimao, appuntamento che aveva inaugurato la stagione, rimediando fratture alle vertebre e alla mandibola. Da allora, un lungo calvario, in cui non sono mancate, soprattutto nei primi tempi, le voci su un possibile ritiro forzato. Invece Pol, dopo l'apparizione al festival di Goodwood, può finalmente tornare nel motomondiale: l'ultimo ostacolo, come sempre, è il parere dei medici della MotoGP.

Pol Espargaro: "Essere a Silverstone è già un premio"

"Sono davvero ontento di avere finalmente l'opportunità di tornare dopo questo periodo difficile. Ho lavorato come mai nella mia vita per arrivare a questo giorno, e per me essere a Silverstone è già un grande premio. So che devo essere paziente, e che mi ci vorrà del tempo per tornare al 100%, sia con la moto che con il mio corpo, ma sono pieno di energia per affrontare questa sfida", ha detto Espargaro nelle parole riportate nel comunicato del team. Lo spagnolo può finalmente tornare a condividere il box con il compagno Augusto Fernandez, fin qui capace di andare sempre a punti in gara, con l'exploit del quarto posto in Francia.