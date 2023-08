Superbike, Bautista: "Con Ducati a Misano solo test". Sfuma ipotesi wildcard in MotoGP

ROMA - Alvaro Bautista ha concluso i due giorni di test a Misano a bordo della Ducati Desmosedici. Il campione in carica della Superbike, in piena corsa per il bis dopo il 50° trionfo nella categoria, è infatti tornato a guidare una MotoGP, a un mese e mezzo dall'ultima volta. Per il pilota spagnolo, però, all'orizzonte nessuna wild card, né a breve e né in futuro: è quanto filtra dalla Ducati e dallo stesso pilota, al termine di quello che va considerato a tutti gli effetti un semplice test in ottica sviluppo. Come riporta Motorsport, infatti, Bautista ha dichiarato: "Al termine di questi due giorni abbiamo migliorato il feeling sulla moto, che già era buono. Abbiamo migliorato anche il setup, in modo da sentirmi più comodo quando guido, e le sensazioni sono migliorate".