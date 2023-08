MotoGP, Rivola: “Per nuovo regolamento, team pensino a interesse dello sport”

ROMA - Mentre sta per prendere il via il Gran Premio di Gran Bretagna , in MotoGP è tempo di pensare al regolamento che entrerà in vigore nel 2027 e che segnerà la nuova era del motomondiale. Tra i protagonisti c'è sicuramente l' Aprilia , che nel recente passato è cresciuta sempre di più, fino a diventare una solida realtà: nonostante dopo l'exploit del 2022 quest'anno i risultati siano sottotono, infatti, la scuderia di Noale ha fatto un passo avanti importante con il team satellite RNF. Allo stesso modo, l'amministratore delegato Massimo Rivola , intervistato da Speedweek, ha rilasciato dichiarazioni molto importanti per il prossimo regolamento.

Aprilia, le parole di Rivola

"Stiamo cominciando a farci un'idea di come saranno i regolamenti oltre il 2026. Come per il nuovo format delle qualifiche a Silverstone, tutti i costruttori dovrebbero mettere in primo piano gli interessi dello sport, prima che i propri", spiega Rivola, che riguardo la visione dell'Aprilia ha concluso: "Abbiamo un forte interesse in materia di contenimento dei costi. Abbiamo bisogno di sostenibilità non solo dal punto di vista ecologico, ma anche economico". Le scadenze sono abbastanza strette, visto che entro fine anno andranno definite le basi di quello che sarà il nuovo regolamento in termini di tecnologia sulle moto.