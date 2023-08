MotoGP, GP Silverstone: Espargaro comanda la Practice, ok Bagnaia e Bezzecchi

SILVERSTONE - È Aleix Espargaro a prendersi la scena nella Practice del GP di Gran Bretagna, che segna il ritorno della MotoGP dopo la sosta estiva. Il pilota dell'Aprilia, nella nuova sessione che segna l'accesso diretto al Q2 delle qualifiche di domani, firma il miglior tempo in 1:58.183, battendo di 671 millesimi Jorge Martin. Quarto tempo per Maverick Vinales, dietro Brad Binder, a sottolineare un buon inizio di weekend per l'Aprilia. Accesso comodo al Q2 anche per Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, rispettivamente 6° e 7°, mentre i primi esclusi sono Fabio Quartaro e Franco Morbidelli su Yamaha. Costretto al Q1 anche Marc Marquez (13°) ed Enea Bastianini (15°).