Silverstone, rischio enorme di Di Giannantonio: cade e 'surfa' sulla moto

Di Giannantonio "surfa" la sua moto a Silverstone

Il pilota del team Gresini Racing MotoGP ha corso un grosso rischio durante una curva, scivolando sopra la sua Ducati. Il pilota italiano si è sbilanciato troppo ritrovandosi sulla sua moto in orizzontale, "surfandola" per qualche secondo fino ad arrivare sulla ghiaia dove è caduto. Nessun problema per Di Giannantonio, che è tornato in pista per proseguire con le qualifiche, chiudendo però con un 18° posto.