MotoGP, Bagnaia e la deludente sprint: “Non avrei mai chiuso 14° se…”

SILVERSTONE - “Questa mattina ero in lotta per la pole position e mi trovavo benissimo sul bagnato. Oggi pomeriggio ho capito che sarebbe stata una gara complicata sin dal giro di formazione, non riuscivo a frenare". Così il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la sua deludente prestazione nella sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di MotoGP. "Non è una cosa relativa al set up, la mia squadra sta lavorando molto per risolvere il problema. Se tutte le cose sono a posto la performance è molto buona. So che il nostro livello non è questo, dovremmo essere sempre a lottare per le prime posizioni. Qualcosa non ha funzionato, altrimenti non avrei mai chiuso quattordicesimo”.