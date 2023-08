MotoGP, pesante "0" di Bezzecchi a Silverstone: cade mentre inseguiva Bagnaia

Bezzecchi e Bagnaia, duello in classifica

Zero punti, quindi, per Bezzecchi, un colpo pesante in ottica classifica piloti, dopo inseguiva proprio "Pecco", crollando a -52: un distacco pesante in un weekend in cui Bezzecchi sperava di recuperare un po' di terreno, soprattutto dopo le buone premesse derivate dalla pole position e dal secondo posto nella Sprint del sabato.