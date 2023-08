MotoGP, Espargaro batte Bagnaia a Silverstone: out Bezzecchi

SILVERSTONE - La gara del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del mondiale di MotoGP, ha visto il trionfo di Aleix Espargaro. Splendido successo per lo spagnolo dell'Aprilia, che nell'ultimo giro della gara di Silverstone, in condizioni complicate per la pioggia, ha superato Francesco Bagnaia, strappandogli dalle mani il gradino più alto del podio. Per il torinese della Ducati, comunque, un risultato importantissimo per la classifica piloti, dopo l'errore di Marco Bezzecchi che ha portato alla caduta del pilota del Mooney VR46 Racing Team. Terzo posto per Brad Binder davanti a Miguel Oliveira, con Fabio Quartararo a chiuedere la zona punti. A terra anche Enea Bastianini e Marc Marquez, che sono arrivati anche al contatto nell'ultimo giro.