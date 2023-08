MotoGP, Bagnaia 2° a Silverstone: “Fatto il massimo ma non è bastato”

SILVERSTONE - "Sapevo che l'Aprilia aveva un piccolo vantaggio in accelerazione, ho provato a fare il massimo ma oggi non è bastato". Così Francesco Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la seconda posizione nella gara di MotoGP a Silverstone, in cui è stato superato proprio nel corso dell'ultimo giro da Aleix Espargaro. Il campione della Ducati, riguardo il duello con lo spagnolo, ha aggiunto: "Sentivo che Aleix era lì che spingeva, ho provato a mia volta a spingere di più ma non è bastato. Ho provato a resistere ma mi ha passato in un punto in cui è facile commettere errori. Poi alla fine non sono riuscito ad uscire dalla curva vicino a lui, ma va bene così, meglio di così non si poteva fare".