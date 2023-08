MotoGP, la classifica aggiornata dopo la gara di Silverstone

SILVERSTONE - C'è ancora Pecco Bagnaia in testa alla classifica piloti della MotoGP dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, valevole per la nona tappa del Mondiale 2023. Il campione del mondo della Ducati, infatti, ha ottenuto il secondo posto nella gara di Silverstone cedendo al solo Aleix Espargaro, e allungando in maniera importante su Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Questi ultimi due, infatti, non hanno brillato nella domenica che ha chiuso il GP d'Oltremanica, con l'italiano che è anche stato protagonista di un errore che gli è costato la caduta mentre tallonava proprio Pecco.