MotoGP, Bezzecchi vuole dimenticare Silverstone: “Ora testa all’Austria”

ROMA – La MotoGP, dopo essere tornata in scena con il Gran Premio di Gran Bretagna 2023 vinto dallo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaro, si concede un nuovo weekend di sosta. Questa breve pausa sarà utile soprattutto a piloti come Marco Bezzecchi che, sulla pista di Silverstone, ha avuto gioie e dolori. Dopo la grande pole position e il secondo posto delle sprint race del sabato, la domenica è stata molto amara per il pilota della Ducati Mooney VR46, che si è steso nel tentativo di tenere il passo di Francesco Bagnaia. Il risultato, visto il passo dimostrato da Bezzecchi, avrebbe potuto essere notevolmente diverso, ma ora non c’è tempo per piangere sul latte versato: l’obiettivo è tentare di riscattarsi in Austria.