MotoGP, Marquez e il contatto con Bastianini: "Solo sfortuna"

ROMA - Prosegue il momento no di Marc Marquez che, anche durante il Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di MotoGP, non è riuscito a portare a termine la gara raccogliendo zero punti. Chiaramente ormai la stagione è andata e lo spagnolo dovrà cercare solamente di migliorare il suo feeling con la Honda e lavorare soprattutto in vista della prossima stagione, ma è chiaro che la situazione possa essere frustrante. L'otto volte campione del mondo, infatti, è finito a terra dopo un contatto con Enea Bastianini, che fortunatamente non ha generato molte polemiche.