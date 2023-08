Ducati, Ciabatti e il futuro di Bezzecchi: "Se vuole la moto ufficiale..."

ROMA - Marco Bezzecchi lo ha detto: nel team VR46 si sta bene, ma l'obiettivo è quello di salire su una moto ufficiale. Dopo due stagioni ad alto livello in MotoGP con la squadra di Valentino Rossi, tra il titolo di rookie of the year e un 2023 fin qui pieno di note poisitive, il pilota riminese punta al salto di qualità mettendosi in sella a una Ducati aggiornata. Un obiettivo raggiungibile solo cambiando team, come confermato dal direttore sportivo di Borgo Panigale, Paolo Ciabatti, ai microfoni di "Speedweek": "Per come stanno le cose al momento, Marco dovrà passare alla Pramac se vuole una GP24" - le sue parole.