MotoGP, Zarco non chiude la porta alla Honda: “Non sarebbe folle”

ROMA – Sono settimane molto calde per quanto riguarda il mercato piloti della MotoGP poiché ci sono ancora molti tasselli che devono trovare il loro posto in vista della prossima stagione. Archiviato il Gran Premio di Gran Bretagna è tempo di pensare all’Austria , ma i dirigenti dei vari team sono al lavoro per accaparrarsi i migliori atleti su piazza. Tra questi c’è anche Johann Zarco che, nonostante si stia trovando bene con la Ducati Pramac , potrebbe decidere di cambiare aria. Il francese è stato accostato alla Honda LCR che, dopo il passaggio di Alex Rins alla Yamaha , è alla ricerca di un sostituto dello spagnolo.

Zarco: “Non vado in Superbike"

“La Ducati attualmente è attualmente il miglior team in cui essere, ma non sarebbe un’idea folle unirsi alla Honda LCR. Se venissero da me ed avessero bisogno di un pilota esperto, potrei pensarci. Ho ottenuto dei buoni risultati con la Ducati Pramac, ma sarei orgoglioso di poter contribuire allo sviluppo della Honda, dato che in KTM non sono riuscito a farlo. Non ho nessuna intenzione di andare in Superbike, il mio futuro è in MotoGP”. Queste le dichiarazioni del pilota francese Johann Zarco durante un’intervista concessa a ‘The-Race’.