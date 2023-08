MotoGP, Lorenzo approva Rins in Yamaha: "Può fare bene"

ROMA - La stagione di MotoGP è fortemente marchiata dalla Ducati, che sta spadroneggiando in lungo e in largo. Aprilia e KTM stanno dimostrando una costante crescita, ma al momento la scuderia di Borgo Panigale resta avanti perché appare competitiva praticamente su qualsiasi pista. Francesco Bagnaia è in corsa per il suo secondo titolo Mondiale consecutivo, ma dovrà battere la concorrenza di altri due ducatisti come Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Nella prossima stagione ci saranno diversi cambiamenti, a cominciare da Alex Rins in Yamaha, che secondo Jorge Lorenzo potrebbe essere la mossa giusta.