MotoGP: Alex Marquez rinnova con Gresini per il 2024

ROMA - Sono giorni pieni di soddisfazioni per Alex Marquez. Il pilota spagnolo, dopo la vittoria nella Sprint di Silverstone (la prima in MotoGP), ha rinnovato il proprio contratto con il team Gresini anche per il 2024, il suo secondo anno nella squadra che l'ha accolto dopo l'avventura in Honda. "Sono molto felice di continuare - le sue parole -. Ho sempre trasmesso questa mia voglia alla squadra e quando le cose vanno bene è anche più facile capirsi. Continuare insieme anche nella prossima stagione è fondamentale per poter continuare a crescere su questa moto, e con questo team so che sarà tutto più facile. Voglio ringraziare Nadia in primis e poi tutta la squadra che dal primo momento mi ha fatto sentire a casa. Continueremo a crescere e stupire".