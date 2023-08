MotoGP, Quartararo avverte Yamaha: "Hanno tempo fino ai test di Misano"

ROMA - Le cose tra Fabio Quartararo e la Yamaha continuano a non andare bene . Dopo il titolo di MotoGP conquistato nel 2021, la situazione è peggiorata di mese in mese a causa di una direzione di sviluppo che non ha mai soddisfatto il francese, il quale ora sembra giunto a un ultimatum al suo team: " Al test di Misano voglio avere una prova, hanno un mese di tempo - ha detto a "Motorsport" -. Sono tre anni che ricevo promesse dalla Yamaha, mi mandano un documento pdf di dieci pagine, poi in realtà nove pagine e mezzo non vengono soddisfatte".

Le parole di Quartararo

"Quest'anno non voglio vedere quel pdf. Non mi interessano cose sulla carta - ha aggiunto Quartararo -. Voglio vedere solo la moto a Misano, perché al 95% sarà quella che correrà nel 2024. Lì vedremo se la Yamaha mi vuole davvero per il futuro". Poi, però, una rassicurazione per il suo attuale team: "La Yamaha è la priorità perché è il costruttore che mi ha portato in MotoGP: mi fido di loro e ho concesso una possibilità, ma non ce ne sarà una seconda".