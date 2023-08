MotoGP, Aprilia apre le porte a Marquez: "Non può perdere tempo"

ROMA - Il mercato piloti in MotoGP è pronto a diventare sempre più caldo. La Yamaha ha compiuto la prima mossa salutando Franco Morbidelli ed ingaggiando Alex Rins al suo posto , ma adesso è pronto a scatenarsi un effetto domino. Il grande nome in ballo resta quello di Marc Marquez , il cui futuro in Honda è ancora molto incerto. Il feeling dello spagnolo con la sua moto è ai minimi storici e, se continuasse così, si potrebbe arrivare anche ad una separazione che potrebbe aprire nuovi scenari.

Le parole di Jimenez

"Gli anni corrono velocemente, ma Marquez resta sempre uno dei migliori in questo sport. Secondo me non può perdere altro tempo se vuole continuare a lottare per vincere il Mondiale. Lui in questo momento ha due opzioni, attendere e rischiare di perdere tutto il suo potenziale o effettuare un cambiamento. Complicato un trasferimento in KTM e ancora di più in Ducati, in Aprilia potrebbe essere". Queste le dichiarazioni che Antonio Jimenez, responsabile tecnico dell'Aprilia, ha rilasciato nel corso di un'intervista al giornalista Nico Abad sul suo canale Twitch.