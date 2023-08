MotoGP: Rins salta anche il GP d'Austria, al suo posto ancora Lecuona

ROMA - Alex Rins non ci sarà al Gran Premio d'Austria di MotoGP. Il pilota del team Honda LCR, fratturatosi tibia e perone durante il weekend al Mugello, non è riuscito a recuperare in tempo e, dopo l'appuntamento di Silverstone, salterà anche quello del Red Bull Ring. A sostituirlo, ancora una volta, sarà Iker Lecuona, che aveva preso il suo posto già nel GP in Gran Bretagna. L'annuncio è arrivato direttamente dalla scuderia dello spagnolo.