MotoGP, Jarvis: "Quartararo alla Honda e Marquez in Yamaha? Non credo accadrà"

ROMA - "L a Honda vuole un pilota top e Fabio lo è" . Lin Jarvis sa che trattenere Fabio Quartararo non sarà facile . Ai microfoni di "GPOne", il team manager della Yamaha ha avvisato del probabile interesse della Honda per il campione 2021 di MotoGP , negli ultimi anni poco soddisfatto del suo attuale team : "Non mi piace la parola paura. Sono consapevole del pericolo e un rischio è la Honda - le sue parole -. Per tenerlo dobbiamo avere una moto competitiva . Dobbiamo davvero dimostrare con i fatti che siamo concentrati per ottenere il massimo da esso".

Le parole di Jarvis

"Scambio Marquez-Quartararo? Tutto può succedere. Ma Marquez con noi? Probabilmente non succederà ha aggiunto Jarvis -. Il mercato dei piloti ci mostrerà movimenti interessanti il ??prossimo anno. Marquez continuerà o si ritirerà, resterà in Honda o in un'altra casa?". Poi sulla Yamaha: "Quello che so è che dobbiamo cambiare il nostro sistema di sviluppoSiamo assolutamente aperti, forse in futuro avremo un V4, al momento abbiamo il nostro quattro cilindri in linea, con il quale abbiamo molta esperienza. C'è ancora potenziale nel nostro pacchetto".