MotoGP, Rins sul passaggio in Yamaha: "Un'opportunità da non farsi sfuggire"

ROMA - Non una stagione fortunata per Alex Rins, ancora fermo per il grave infortunio rimediato al Mugello. Lo spagnolo, da quest'anno sotto contratto con LCR-Honda, ha appena comunicato il passaggio in Yamaha a partire dal 2024, dando seguito a una trattativa già partita dopo l'addio della Suzuki. "L'anno scorso, quando abbiamo sentito la 'grande notizia' che la Suzuki avrebbe lasciato il Campionato del Mondo, abbiamo bussato a tutte le porte e una di quelle a cui abbiamo bussato è stata la Yamaha. Ci hanno detto che per il 2023 erano al completo, entrambi i piloti erano sotto contratto, ma di tenerci in contatto. Così è stato - spiega Rins al podcast MotoGP di Motorsport - e ho preso la decisione in ospedale a Madrid, con la gamba in aria".