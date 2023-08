MotoGP, GP Austria 2023: programma, orari, diretta tv

GP d'Austria: come vederlo in tv

Il Gran Premio d'Austria 2023 di MotoGP sarà trasmesso in versione integrale su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 in diretta per le qualifiche e sprint race di sabato 19 agosto. Su corrieredellosport.it sarà possibile seguire il live della gara sul tracciato di Silverstone.