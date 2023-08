MotoGP, Bagnaia: "Austria? Sono fiducioso"

ROMA - Allungare in vetta alla classifica di MotoGP, in un Gran Premio, come quello in Austria, favorevole alle caratteristiche della Ducati. Un weekend che Francesco Bagnaia, leader in classifica iridata, immagina positivo. “Sono molto contento di tornare a correre in Austria, una pista sulla quale sono riuscito ad ottenere una bella vittoria lo scorso anno. È storicamente una pista favorevole alle caratteristiche della nostra moto - sottolinea Pecco - ma quest’anno saranno tanti i piloti in grado di lottare qui. Sono fiducioso e non vedo l’ora di iniziare il fine settimana”.