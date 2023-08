MotoGp, Jarvis sul dominio Ducati: "Otto moto in pista sono troppe"

ROMA - Basta vedere la classifica piloti della MotoGP per capire come ci sia un evidente dominio Ducati, figlio anche delle otto moto in pista, al contrario della Yamaha di Lin Jarvis , con solo due moto in gara, quelle di Morbidelli e Quartararo. "Secondo il mio punto di andrebbero bene sei. Con le nuove regole e la sprint, hanno troppi dati. Grazie ai moderni computer e alle possibilità di valutazione - spiega al portale Speedweek - il loro vantaggio è grande. Nessuno vuole una Ducati Cup, nemmeno Carmelo Ezpeleta , che preferirebbe avere quattro moto di ogni costruttore sulla griglia di partenza".

Nuovi ingressi dal 2026?

L'addio della Suzuki ha portato incertezza in attesa di alcuni nuovi possibili ingressi a partire dal 2026. "La BMW? Se ne parla da diversi anni, ma non ha intenzione di entrare davvero. KTM è un buon esempio perché ha scoperto come entrare in questo sport porti vantaggi nel mercato globale. Forse Triumph potrebbe essere un'opzione, ma prima teniamo qui gli attuali produttori. - spiega Jarvis - La nostra attenzione è rivolta sì al 2026, ma prima dobbiamo guardare al 2024 e al 2025. Spero tutto sia pensato per motivare altri costruttori a entrare in MotoGP".