MotoGP, Bezzecchi: "Voglio restare in VR46 con una Ducati aggiornata"

ROMA - Restare nel team VR46 ma con una Ducati aggiornata? Da Borgo Panigale hanno fatto capire che non sarà probabilmente possibile, ma è proprio questo l'obiettivo di Marco Bezzecchi. Il pilota riminese, al secondo anno in MotoGP, è terzo in classifica e ha alzato l'asticella per quanto riguarda le sue ambizioni: "Stiamo ancora lavorando per cercare di sistemare tutti i dettagli, non so ancora bene cosa farò - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Il mio piano-A è sempre stato quello di rimanere nel mio team attuale, però con un trattamento da ufficiale. Penso che la Academy stia lavorando al massimo per ottenere questo, vedremo come andrà".