MotoGP: Zarco guida le libere 1 in Austria, ottavo Bagnaia

SPIELBERG - E' di Johann Zarco il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio d'Austria, valevole per la decima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Il francese del team Pramac firma il crono di 1:29.938, e sul Red Bull Ring di Spielberg precede la Yamaha di Fabio Quartararo, che ritrova il sorriso dopo una settimana di voci su un suo addio al team di Iwata. Terza posizione per l'Aprilia di Maverick Vinales, che si mette davanti a Marc Marquez e a Marco Bezzecchi. E' ottava la Ducati del campione in carica Pecco Bagnaia, mentre il compagno di squadra Enea Bastianini non va oltre l'undicesima piazza.